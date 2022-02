Pogoda. Nadciąga orkan Eunice! Będą zniszczenia i braki prądu

Głównym bohaterem soboty będzie niestety wiatr, który osiągnie siłę orkanu. Oznacza to spore zniszczenia i zagrożenie dla zdrowia i życia. Najsłabiej powinno wiać na południu, gdzie siła wiatru w porywach nie powinna przekraczać 70-90 km/h. Na pozostałym obszarze niestety powieje z ogromną mocą do 100-120 km/h a nad morzem nawet do 130 km/h.