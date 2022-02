Tragiczny bilans czwartkowych wichur

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika w ostatnich 24 godzinach wskutek przetaczających się nad Polską wichur zginęły trzy osoby, a 19 zostało rannych. Wiatr przyczynił się również do powstania przerw w dostawach prądu. Bez dostępu do energii elektrycznej pozostaje ok 50 tys. odbiorców.