Pogoda na Wielkanoc. Ekspert z IMGW podał też prognozę na majówkę

- Wychodzi na to, że mogą to być takie cieplejsze święta. Natomiast żeby powiedzieć dokładnie, czy będzie piękna, słoneczna pogoda, czy będzie deszczowo i mgliście, to na to pytanie mogę odpowiedzieć dopiero ok. 5 dni przed świętami - powiedział w programie "Newsroom" Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak zaznaczył, dopiero w tym momencie prognoza będzie miała "największą sprawdzalność". - Ale jeślibyśmy popatrzyli na prognozy długoterminowe, to wychodzi na to, że ma być całkiem przyjemnie, raczej wiosennie - dodał. A co z majówką? - Z prognoz długoterminowych wynika, że w maju temperatury będą powyżej normy - stwierdził ekspert IMGW.

