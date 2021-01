Pogoda na weekend. Uwaga kierowcy: trudne warunki na drogach

Aktualna pogoda jest idealna dla wszystkich tych, którzy tęsknili za prawdziwą zimą. W nocy z soboty na niedzielę na wschodzie i południu Polski temperatura może sięgnąć aż do -25 stopni C.

Weekendowa pogoda przyczyni się więc do trudnych warunków na drogach. Kierowcy, którzy w weekend będą poruszać się autami, muszą być jeszcze bardziej uważni. W sobotę po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Jednak kierowcy nadal proszeni są o bardzo ostrożną jazdę.

Pogoda na weekend. Trudne warunki na drogach

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe utrudnia także przejazd na dk 79 od Góry Kalwarii do granicy województwa, na A2 na odcinku od stolicy do krańców Mazowsza, oraz na dk 48 na odcinku od Białobrzegów do linii granicznej tego regionu.