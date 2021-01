Pogoda. Alerty IMGW 2. stopnia. "Bestia ze Wschodu", zamiecie i -25 st. C

Nocą z soboty na niedzielę do kraju zacznie napływać jeszcze bardziej mroźne powietrze. Na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie do -16/-22 st. C, natomiast późną nocą i bliżej niedzielnego świtu termometry w pasie od Warmii i Mazur po Podlasie mogą pokazać nawet -25 st. C.