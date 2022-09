Weekend nas zaskoczy. Mamy najnowszą prognozę

- Do Polski zaczęło napływać cieplejsze powietrze z Zachodu. Już jutro na znacznym obszarze kraju spodziewane są przejaśnienia - mówił w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski z IMGW. Lepsza pogoda utrzyma się przez kilka dni. W piątek jedynie na krańcach wschodnich możliwe są niewielkie opady deszczu. - Weekend będzie słoneczny. W niedzielę w zachodniej i miejscami w centralnej części kraju zobaczymy na termometrach nawet 20 stopni Celsjusza - przekazał gość WP. Pogorszenie pogody spodziewane jest dopiero w poniedziałek. Tego dnia w godzinach popołudniowych od zachodu do Polski wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą opady i stopniowe ochłodzenie. Do środy popsuje już aurę w całym kraju. - W środę praktycznie wszędzie będzie już tylko 15 stopni Celsjusza oraz wystąpią przelotne opady deszczu - powiedział Walijewski. Mimo to, temperatura nawet przy gruncie nocą nie spadnie poniżej zera. Przymrozki będą możliwe jedynie na terenach podgórskich. Gość WP przedstawił też długoterminowe modele IMGW. Wynika z nich, że w kolejnych miesiącach - w październiku, listopadzie i grudniu - temperatury będą wyższe od normy wieloletniej, a śnieg spadnie najwcześniej w styczniu.