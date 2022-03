Pogoda na weekend: Noe opanuje Polskę

Temperatura zacznie piąć się w górę i na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku sięgnie ok. 8-9 st. C. W głębi kraju spodziewamy się ok. 7 st. C a w pasie od Warmii i Podlasia, przez Mazowsze i Lubelszczyznę, po Małopolskę i Podkarpacie odnotujemy ok. 5-6 st. C.W nocy przymrozki do ok. -6/-4 st. C, a na krańcach wschodnich i zachodnich do ok. -3/-1 st. C. Wiatr powieje słabo, na zachodzie przeważnie z południowego wschodu, poza tym ze zmiennych kierunków.