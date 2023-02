Pogoda na weekend. Niż Xerxes namiesza w prognozach

Pogoda na weekend. Drastyczna zmiana już w piątek

Jak informują Fani Pogody, wędrujące w głąb kraju fronty z każdą godziną będą spychać ciepłe masy powietrza w dalsze rejony Europy. "Już od piątku w całym kraju duże ochłodzenie, ale będzie to tylko preludium przed tym, co czeka nas w weekend i na początku przyszłego tygodnia, kiedy to spodziewane jest apogeum chłodu, a w sprzyjających warunkach nawet dwucyfrowy mróz nocami" - przestrzegają eksperci.