Pogoda na weekend. Niż Rudolf namiesza w prognozach

Prognoza pogody na weekend. Deszcz, śnieg i burze. To cyklon Rudolf

Zmiany w pogodzie będą zauważalne już w piątek. To wtedy do Polski dotrze głęboki niż, który przyniesie ze sobą zachmurzenie i opady. Na nizinach prognozowane są opady deszczu a w górach śnieg. Będzie za to ciepło - temperatura maksymalna wyniesie od 11 do nawet 18 stopni Celsjusza.