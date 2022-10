Pogoda na weekend. Mobilny antycyklon w Polsce

Chmury przyniosą do Polski lokalne opady deszczu. Nie będą one jednak zbyt obfite i wyniosą do 1,8 mm na metr kwadratowy powierzchni. W sobotę, 8 października temperatura w kraju wciąż będzie wysoka. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 13 stopni w zachodnio-pomorskim po nawet 20 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce.