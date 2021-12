Pogoda na weekend. Ekspert zapowiada duże opady śniegu. "Nawet kilkanaście centymetrów"

Choć kalendarzowa zima rozpoczyna się 21 grudnia, to w Polsce już widać pierwsze oznaki mroźnej aury. W najbliższych dniach można się jednak spodziewać wzrostu temperatur. - Mamy ocieplenie, ponieważ dotarło do nas powietrze z zachodu i ono będzie bardzo ciepłe, jak na tę porę roku. Widać, że wręcz przyszła odwilż - tłumaczył w programie "Newsroom" WP rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. Jaka pogoda czeka nas w weekend? - Możemy się spodziewać temperatur na poziomie 5-7 st. C, nieco więcej słońca będzie w zachodniej części kraju. W południowej części Polski oraz w górach będzie padać śnieg. Tego śniegu może być nawet kilkanaście centymetrów. Jeśli ktoś wybiera się w góry, to musi się przygotować na śnieżną aurę - powiedział ekspert.