Pogoda na weekend. Deszczowy początek października

Ochłodzenie nadejdzie w niedzielę. W najcieplejszym momencie dnia temperatura będzie wahać się od 12 do 14 stopni Celsjusza. Opady deszczu nawiedzą całą Polskę. Najwięcej deszczu należy spodziewać się w okolicach Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowa, części Śląska i na Podlasiu. Chłodną aurę spotęguje porywisty wiatr, który osiągnie do 50 km/h, a nad morzem do 60-70 km/h.