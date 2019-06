Pogoda na tydzień: tropikalne upały, burze i trąby powietrzne. Potem czeka nas niespodzianka

Astronomiczne lato rozpocznie się dopiero w piątek, o godzinie 17.54, ale jego przedsmak odczuwamy już na własnej skórze od wielu dni. Wszystko wskazuje na to, że pogoda nadal będzie nam płatać figle. Po chwilowym ochłodzeniu czeka nas kolejna fala upałów, gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne. A w weekend - pogodowa niespodzianka.

Początek tygodnia (poniedziałek i wtorek) za sprawą wyżu, którego centrum znad zachodniej i północno-zachodniej Polski przemieszczać się będzie nad Litwę, Łotwę i Estonię na przeważającym obszarze kraju (oprócz północno-wschodniej i południowej Polski) będzie pogodny i słoneczny. Jednak mimo tego, że słońca nam nie zabraknie, to za sprawą napływających z zachodu atlantyckich, nieco chłodniejszych mas powietrza, temperatura na przeważającym obszarze kraju wahać się będzie w przedziale od 20 do 25 stopni, a jedynie w woj. lubuskim słupek rtęci wskazywać będzie 26 - 27 st. C.