Pogoda na lato 2019. Wiemy, kiedy zaplanować urlop w Polsce

Od początku czerwca mamy w Polsce upalną i burzową pogodę. Prognozy na razie nie przewidują zmian. Postanowiliśmy sprawdzić, kiedy jest najlepszy czas na wyjazd dla tych, którzy planują zostać na lato w Polsce.

Pogoda w lipcu będzie burzowa i deszczowa. Temperatury będą też niższe niż w czerwcu (ok. 20 st. C). Sierpień – raczej kapryśny, nawet jesienny. Początek września może być jeszcze letni, ale dni są już zdecydowanie krótsze. Nie ma więc na co czekać.

Zgadza się z nim Łukasz Kuliński, ekspert Storm Chasers-Czerniejewo. W rozmowie z nami podkreśla, że warto się pospieszyć i zrobić sobie nawet krótki urlop w przyszłym tygodniu : – Temperatura nadal będzie wyraźnie powyżej 20 st. C, możliwe, że miejscami nad morzem będzie nieco mniej, ale to wciąż bardzo przyjemna aura – podkreśla.

Pogoda na lato. Nowy kalendarz urlopowy

Łukasz Kuliński mówi WP, że prognozy jak na razie się sprawdzają. – Amerykańskie ośrodki meteorologiczne już kilka tygodni temu przewidywały upalne lato w Polsce. I po początku czerwca widzimy, że tak jest. Nad samym morzem temperatury przekroczyły 30 st. C, co w ostatnich latach w czerwcu nie zdarzało się często – wyjaśnia ekspert Storm Chasers-Czerniejewo.

Swoje plany zdradził nam Jarosław Turała. Ekspert od kilku lat na urlop wybierał drugą połowę sierpnia lub początek września. – Wtedy było upalnie, ponad 30 st. C, bez żadnych niespodzianek. Ale ten rok nam pokazuje, że może się to zmienić i warto pojechać na urlop już w czerwcu – mówi nasz rozmówca.