Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Deszcz i śnieg, lekko na minusie

Pogoda w święta Bożego Narodzenia znów nie dopisze. Śniegu będzie niewiele, a jeśli już się pojawi, to najczęściej w towarzystwie marznącego deszczu - tak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tyle dobrego, że obędzie się bez siarczystych mrozów.



Wyjątkowo w niektórych miejscach na południu i wschodzie kraju spadnie słaby śnieg. Można się go również spodziewać w górach. Dobra wiadomość jest taka, że nie będzie zbyt mroźno. Na wschodzie i południowym wschodzie możemy spodziewać się od -1°C do 2°C. Nocą temperatura może spaść do -5°C i wtedy można liczyć na opady śniegu.