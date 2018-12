Załamanie pogody. Kierowcy muszą uważać

Aura z minionych dni nie utrzyma się długo. Nadchodzący front przyniesie masy cieplejszego powietrza, które wypchną mroźne temperatury. Załamanie pogody ominie mieszkańców wschodniej Polski. Z kolei na zachodzie IMGW wydało ostrzeżenia przed marznącym deszczem.

Ostatnie dni upływają pod znakiem raczej nudnej i szarej pogody. W wielu miejscach mamy do czynienia z gęstymi mgłami i zamgleniami. Nad Polską wiszą ciężkie i stalowe chmury, które dodatkowo pogłębiają depresje. Przed nami jednak zmiana pogody.

Polska dostaje się pod wpływ frontu atmosferycznego, którego działalność już odczuwają mieszkańcy Polski zachodniej, gdzie pada śnieg. Front następnie da o sobie znać w centralnej i południowej części kraju, by do końca dnia dotrzeć do północy i wschodu. Będzie chwilami intensywnie padał śnieg, który w zachodnich województwach (wliczając także Wielkopolskę) będzie przechodził w opad śniegu z deszczem oraz deszcz.