Pogoda na sobotę. Zima nie da za wygraną

W nocy poprawa pogody, ale chwyci mróz

W nocy opady śniegu zaczną zanikać i odsuwać się na południowy wschód. Do rana utrzymają się jeszcze w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tu jednocześnie mróz najlżejszy, do ok. -2 st. C, tylko w rejonach podgórskich ok. -5 st. C. Na pozostałym obszarze możliwe są spadki temperatury do ok. -6 st. C. Bez mrozu tylko Wybrzeże, gdzie nie powinno być mniej niż 2-3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.