Pogoda na sobotę 1 maja. Warto rozpalać grilla? To zależy

"W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od 1 stopnia C do 3 stopni C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni" - podkreślili meteorolodzy.