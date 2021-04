Majówka 2021 z obostrzeniami. Co nam wolno, a gdzie nas być nie powinno

Majówka 2021 czas start! Urlop majowy, który dla większości z nas potrwa do wtorku, to czas, który zwyczajowo spędzaliśmy w hotelach i na działkach. Nasze tradycyjne plany pokrzyżowała jednak epidemia koronawirusa. Co nam wolno? Czego zakazują obostrzenia? Zgromadziliśmy dla Was tę wiedzę w niniejszym tekście.

Share

Majówka 2021 z obostrzeniami. Co nam wolno, a gdzie nas być nie powinno Źródło: East News , Fot: Karol Makurat