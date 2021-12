Pogoda na piątek: znów zacznie robić się chłodniej

Najchłodniej dzień zapowiada się na obszarach podgórskich, gdzie odnotujemy ok. 0/+1 st. C. W dzielnicach wschodnich przewidujemy maksymalnie ok. 2/3 st. C a na pozostałym obszarze spodziewamy się nie więcej niż 4/6 st. C. Temperaturę odczuwalną obniży jednak dość silny wiatr z północy i północnego zachodu. Jego prędkość w porywach może dochodzić do ok. 40-50 km/h. W strefie występowania opadów śniegu, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.