Pogoda na czwartek: jest szansa na słońce

W całym kraju zapanuje silna odwilż, szczególnie na zachodzie, gdzie spodziewamy się nawet 8-9 st. C. W głębi kraju termometry wskażą ok. 6-7 st. C, a najchłodniej powinno być na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie przewidujemy maksymalnie ok. 3-5 st. C. Odczucie chłodu spotęguje jednak chwilami dość silny północno-zachodni wiatr, który najmocniej da o sobie znać w województwach północnych.