Pogoda na nowy tydzień. Szykujmy się na kwietniową przeplatankę

Nietypowy podział termiczny nad Polską

Zaznaczy się nietypowy podział termiczny nad Polską, co oznacza, że najcieplej będzie na północy. We wtorek w pasie od Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, po Warmię odnotujemy ok. 10-12 st. C, a na pozostałym obszarze ok. 7-9 st. C.