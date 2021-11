Pogoda na niedzielę. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu

Temperatura na terenie większości województw wyniesie od 1 st. C do 4 st. C. Najcieplej będzie w południowo-wschodniej części Polski. Tam termometry wskażą do 4 st. C do 7 st. C. Znacznie chłodniejsza aura będzie natomiast panować na Przedgórzu Sudeckim (od -1 st. C do 0 st. C.).