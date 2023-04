Pogoda na majówkę? "Można już zmieniać opony"

- Myślę, że opony można już wymienić - stwierdziła w programie "Newsroom" w WP Ewa Łapińska z IMGW, pytana, czy wiosna rozgościła już na dobre i można wymienić zimowe opony na letnie. - Oczywiście, nie wykluczamy przymrozków w rejonach podgórskich, ale nie przewidujemy, żeby w ciągu najbliższych dwóch tygodni napadało tyle śniegu, żeby te opony zimowe były potrzebne. A nawet gdyby podczas majówki niższe temperatury się pojawiły i płatek śniegu gdzieś spadł, takie sytuacje też już w przeszłości miały miejsce, to nadal nie będą to sytuacje wymagające opon zimowych - dodała. Prowadzący program Patrycjusz Wyżga próbował od swoich gości uzyskać informację, jaką będziemy mieć pogodę na majówkę. - Nawet najlepsze modele długoterminowe robią prognozę na 16 dni do przodu, więc jeszcze się nie łapiemy - odparł rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wyjawił jednak rąbka tajemnicy na temat prognozy długoterminowej na maj. - Myślę, że jest ona dość optymistyczna, bo cały maj ma być termicznie w normie. Te wartości będą całkiem sympatyczne jak na maj, takie bardziej wiosenne. Ale nasi klimatolodzy, którzy prognozują długoterminowo mówią, że mogą się pojawić już pierwsze wartości około 30-stopniowe - stwierdził gość programu "Newsroom". - Mało tego, zrobiono już także prognozę na wakacje, tam mają być wartości powyżej normy, zarówno w czerwcu jak i w lipcu. Wychodzi na to, że upały będą się pojawiały zdecydowanie częściej - dodał Grzegorz Walijewski.