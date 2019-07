Pogoda na dziś. Upał w centrum i na południu. Uwaga na liczne burze. Prognoza pogody na 21.07.2019

Pogoda na dziś zapowiada się bardzo ciepło dla mieszkańców centralnej i południowej Polski. Termometry pokażą tam nawet 30 st. C. Niestety wraz z ociepleniem we znaki dadzą się również burze.

Pogoda na dziś. Upalna i burzowa aura dotrze dziś do Polski. Prognoza pogody na 21.07.2019

Pogoda na dziś Warszawa – prognoza pogody na 21.07

Zakończenie weekendu w Warszawie nie będzie należało do pogodnych. W zasadzie przez cały dzień nad miastem mogą przechodzić burze, którym będzie towarzyszył deszcz. Zawieść nie powinna temperatura. O godzinie 6 rano termometry odnotują 20 st. C, a odczuwalne będzie 21 st. C. Zdecydowanie cieplej zapowiada się popołudnie. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 30 st. C, a temperatura odczuwalna sięgnie nawet 32 st. C. Nieco silniejszy wiatr da się we znaki dopiero późnym popołudniem. Okło godziny 17 jego podmuchy mogą osiągać 19 km/h.

Pogoda na dziś Kraków – prognoza pogody na 21.07

Trochę słońca i trochę deszczu przyniesie dziś pogoda w Krakowie. Poranek zapowiada się bardzo słonecznie i ciepło. Około godziny 6 rano termometry odnotują 19 st. C, a odczuwalne będzie 20 st. C. Nawet o 11 stopni cieplej będzie po południu. Synoptycy prognozują 30 st. C na godzinę 14. Odczuwalne będą wtedy 33 st. C. Niestety wraz z gorącem nad Krakowem pojawią się burze. Grzmieć i padać może do godziny 22. Po południu oprócz parasoli przydadzą się również bluzy. We znaki zacznie się dawać wtedy wiatr, którego prędkość sięgnie 25 km/h.

Pogoda Wrocław – prognoza pogody na 21.07

W niedzielę na brak słońca nie powinni narzekać mieszkańcy Wrocławia. Poza porannym zachmurzeniem, przez cały dzień prognozowane jest niewielkie zachmurzenie i bardzo wysoka temperatura. Ciepło będzie już o godzinie 6 rano, kiedy to termometry odnotują 22 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 23 st. C. Fala gorąca rozleje się nad Wrocławiem po południu. O godzinie 13 słupki rtęci zatrzymają się na 29 st. C, a odczuwalne będzie nawet 31 st. C. Gorąc będzie potęgował niewielki wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – prognoza pogody na 21.07

Najnowsze prognozy pogody dla Gdańska nie są zbyt optymistyczne. Zamiast koca i parawanu przydadzą się parasole i to nie te plażowe. W niedzielę przelotne opady deszczu pojawią się około godziny 2 w nocy i potrwają aż do godziny 20. O godzinie 8 rano opady deszczu przerodzą się w burze. Grzmieć może aż do wieczora. Mimo tak niekorzystnej aury, w niedzielę nie powinny zawieść temperatury. O godzinie 6 rano termometry odnotują 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 19 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się na 24 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 25 st. C. Osoby, które mimo burzowej aury zdecydują się na wypoczynek poza domem, nie powinny obawiać się wiatru. Jego prędkość dopiero wieczorem przekroczy 15 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – prognoza pogody na 21.07

Dzień w Kołobrzegu rozpocznie się pochmurnie, ale ciepło. O godzinie 6 rano termometry odnotują 19 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Około godziny 8 rano w Kołobrzegu może zagrzmieć. Burza ustąpi około godziny 14. Wtedy też się rozpogodzi, a temperatura osiągnie 22 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Pogodna i ciepła aura utrzyma się do końca dnia. Spacerowicze nie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 13 km/h.

