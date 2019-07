Pogoda nad Bałtykiem. Planujesz weekend nad morzem? Sprawdź najnowszą prognozę pogody

Pogoda nad Bałtykiem potrafi zaskoczyć ciepłem i pięknym słońcem, ale również niespodziewanymi opadami deszczu. Zanim wybierzesz się na weekend nad morzem, sprawdź najnowszą prognozę pogody.

Bałtyk. Prognoza pogody na weekend nad morzem dla Helu, Mielna, Ustki i Świnoujścia.

Pogoda nad Bałtykiem. Prognoza pogody na weekend na Helu

Weekend na Helu rozpocznie się słonecznie i ciepło, choć na upał na razie nie ma szans. W piątek termometry pokażą od 15 st. C rano do maksymalnie 21 st. C po południu. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Rano wyniesie ona 14-15 st. C, a po południu wzrośnie do 20-21 st. C. W piątek we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 13 km/h.

Sobota przyniesie niewielkie ocieplenie. Niestety wraz ze wzrostem temperatury pojawi się również zachmurzenie. Chmurzyć zacznie się około godziny 17. Zanim słońce zniknie za chmurami, termometry odnotują od 17 st. C rano do maksymalnie 22 st. C po południu. Temperatura odczuwalna wyniesie dziś 17-23 st. C. W godzinach 20-22 mogą pojawić się burze. Prędkość wiatru na Helu wyniesie w sobotę maksymalnie 13 km/h.

Niedziela na Helu upłynie pod znakiem niebezpiecznej pogody. Nad ranem pojawią się nowe komórki burzowe. Grzmieć i padać będzie przez zdecydowaną większość dnia. Rozpogodzenie planowane jest dopiero około godziny 17. Mimo burzliwej aury termometry nadal będą pokazywały od 19 do 21 st. C. Prędkość wiatru nie powinna przekroczyć 10 km/h.

Pogoda nad Bałtykiem. Prognoza pogody na weekend dla Świnoujścia

Piątek w Świnoujściu zapowiada się ciepło, ale pochmurnie. Przejaśnienia prognozowane są dopiero około godziny 17. Mimo pochmurnej aury warto będzie udać się na spacer. Zachęci do tego temperatura. Rano termometry pokażą 18 st. C, a po południu powinno ocieplić się do nawet 23 st. C. Temperatura odczuwalna w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 24 st. C. Prędkość wiatru wyniesie w piątek maksymalnie 13 km/h.

Sobota będzie pogodowym przeciwieństwem piątku, jeśli chodzi o zachmurzenie. Dzień zapowiada się bardzo słonecznie, a chmury pojawią się na niebie dopiero około godziny 17. Sobota będzie o kilka stopni cieplejsza niż piątek. Rano termometry odnotują 20-21 st. C, a po południu będą to maksymalnie 24 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie nawet 26 st. C. Niestety wieczorem nad Świnoujściem będą przechodziły burze.

Burzliwy sobotni wieczór zakończy się dopiero w niedzielę rano. Grzmieć i padać przestanie około godziny 7. Opady i grzmoty mogą dać się we znaki jeszcze w godzinach 11-13. Poza tym będzie dość ciepło. Rano słupki rtęci zatrzymają się na 20 st. C. Po południu wzrosną do 22 st. C. Około godziny 14 na sile przybierze wiatr. Jego prędkość osiągnie wtedy 17 km/h.

Pogoda nad Bałtykiem. Prognoza pogody na weekend dla Ustki

Dość ciepło, słonecznie, a przede wszystkim stabilnie zapowiada się weekend w Ustce. W piątek termometry odnotują tam od 17 do 21 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie maksymalnie 22 st. C. Przez większość dnia we znaki nie będzie dawał się wiatr. Jedynie w godzinach 17-19 jego prędkość przekroczy 15 km/h.

Sobotnia aura będzie bardzo podobna do piątkowej. Termometry odnotują od 19 st. C rano, do maksymalnie 22 st. C po południu. Temperatura odczuwalna w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 23 st. C. W sobotę na sile straci wiatr. Jego prędkość nie przekroczy 10 km/h.

Niedzielna noc oraz poranek przyniosą przelotny deszcz. W godzinach 8-10 mogą pojawić się burze. Bardzo stabilna będzie temperatura. Rano termometry pokażą 20 st. C, a po południu ociepli się tylko o jeden stopień. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Niedziela będzie najbardziej wietrznym dniem weekendu. Po południu prędkość wiatru przekroczy 20 km/h.

Pogoda nad Bałtykiem. Prognoza pogody na weekend dla Mielna

Piątkowa pogoda w Mielnie z pewnością zachęci do plażowania. Termometry odnotują tu od 16 st. C rano, do maksymalnie 24 st. C po południu. Do godziny 17 będzie słonecznie, później na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Pozytywnie zapowiadają się prognozy dotyczące wiatru. Jego prędkość nie powinna przekroczyć 10 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem chmur. Umiarkowane zachmurzenie nie da o sobie zapomnieć przez cały dzień. Na szczęście wysokie temperatury nie zniknął wraz ze słońcem. Rano słupki rtęci zatrzymają się na 18 st. C, a po południu wzrosną do 24 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie nawet 26 st. C. Podobnie jak w piątek, również w sobotę prędkość wiatru nie przekroczy 10 km/h.

Ostatni dzień weekendu przywita wczasowiczów burzową aurą. Grzmieć będzie od godziny 2 w nocy do około 10 rano. Do godziny 13 na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Reszta dnia będzie już słoneczna. Temperatura w Mielnie osiągnie od 19 st. C rano do maksymalnie 22 st. C. po południu. Prędkość wiatru w niedzielę wyniesie maksymalnie 16 km/h.