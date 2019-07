Pogoda na dziś. Upał na chwilę da o sobie zapomnieć w centrum i na północy. Prognoza pogody na 22.07.2019

Pogoda na dziś. Słonecznie i ciepło na południu. Im dalej na północ, tym chłodniej, a na niebie pojawi się więcej chmur. Przelotne opady deszczu mogą dziś wystąpić w Gdańsku. Sprawdzamy prognozę pogody na poniedziałek 22.07.2019.

Pogoda na dziś Warszawa – prognoza pogody na 22.07

Po ciepłym, choć również burzowym weekendzie poniedziałek przyniesie uspokojenie aury w Warszawie. Dzień zacznie się słonecznie, ale już o godzinie 8 rano na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które utrzyma się do końca dnia. Do spacerowania zachęci dziś temperatura. O godzinie 6 rano termometry odnotują 19 st. C. Nieco cieplej zapowiada się popołudnie. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 24 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 25 st. C. Osoby przebywające poza domem powinny dziś uważać na silny wiatr. Po południu jego prędkość przekroczy 25 km/h.

Pogoda na dziś Kraków – prognoza pogody na 22.07

O wiele bardziej optymistycznie zapowiada się pogoda w Krakowie. Poniedziałek przyniesie sporo słońca, choć nie od razu. Poranek zacznie się pochmurnie. O godzinie 6 rano termometry pokażą 19 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Około godziny 11 zachmurzenie ustąpi na rzecz słonecznej aury, a słupki rtęci zaczną szybko rosnąć. O godzinie 15 zatrzymają się na 27 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 28 st. C. We znaki nie powinien dawać się dziś wiatr. Jego prędkość osiągnie 17-21 km/h.

Pogoda na dziś Wrocław – prognoza pogody na 22.07

Słoneczna aura z weekendu przełoży się na ciepły początek tygodnia we Wrocławiu. W poniedziałek powinno być pogodnie oraz bardzo ciepło. O godzinie 6 rano termometry odnotują 19 st. C. W kolejnych godzinach temperatura zacznie szybko rosnąć. O godzinie 8 rano wyniesie 20 st. C, a w południe wzrośnie do 25 st. C. Najcieplej powinno dziś być około godziny 15. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 27 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 29 st. C. We Wrocławiu nie powinno dziś mocno wiać. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 15 km/h.

Pogoda na dziś Gdańsk – prognoza pogody na 22.07

Prognoza pogody dla Gdańska może napawać optymizmem. Poniedziałek będzie słoneczny. Niestety nieco do życzenia pozostawią temperatury. O godzinie 6 rano termometry odnotują 17 st. C, a odczuwalne będzie 16 st. C. Nieco cieplej powinno być po południu. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 22 kresce. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Niestety w poniedziałek od rana będzie wzmagał się wiatr. Jego prędkość wzrośnie od 17 km/h rano, przez 25 przed południem do nawet 30 km/h po południu. Wieczorem w Gdańsku mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Pogoda na dziś Kołobrzeg – prognoza pogody na 22.07

W poniedziałek mieszkańców Kołobrzegu czeka bardzo stabilna aura. Niestety, nie zachęci ona do plażowania. Przez cały dzień nad miastem będzie unosiło się umiarkowane zachmurzenie. Nie zachwycą również temperatury. Termometry odnotują dziś 19-20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 21 st. C. W spacerach nie powinien przeszkadzać wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś maksymalnie 18 km/h.

