Pogoda na dziś – środa 3 lipca. Ochłodzenie w całym kraju. Zatęsknimy za upałami

Pogoda na dziś (środa 3 lipca). Bardzo niskiej temperatury powinni spodziewać się dziś mieszkańcy wybrzeża. W Gdańsku i Kołobrzegu temperatura spadnie do zaledwie 16 st. C. Niewiele cieplej będzie w głębi kraju.

Pogoda na dziś. Ochłodzenie da się we znaki szczególnie mieszkańcom wybrzeża (iStock.com)

Pogoda Warszawa – środa 3 lipca

Ochłodzenie da się dziś we znaki mieszkańcom Warszawy. W środę trzeba przygotować się na zimny poranek. O godzinie 6 termometry pokażą jedynie 12 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 10 st. C. Dalsza część dnia nie zapowiada znaczącej poprawy aury. O godzinie 8 rano na niebie pojawią się chmury. Słońce wróci dopiero około godziny 17. W ciągu dnia nie zachwyci również temperatura. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 17 st. C. Najcieplej będzie około 17, kiedy to tremometry pokażą 19 st. C. W ciągu dnia oprócz zachmurzenia i niskiej temperatury we znaki może dawać się wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś nawet 25 km/h.

Pogoda Kraków – środa 3 lipca

W środę ochłodzenie dotrze również do Krakowa. Co prawda nie będzie tam aż tak chłodno, jak w Warszawie, ale temperatura i tak nie zachwyci. Poranek przywita mieszkańców temperaturą wynoszącą 15-16 st. C i umiarkowanym zachmurzeniem. O godzinie 8 rano chmury ustąpią miejsca słonecznej aurze. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Spacerowiczom w Krakowie nie powinien dokuczać wiatr. Do godziny 14 jego prędkość nie przekroczy 15 km/h, a później będzie to ok. 17-21 km/h.

Pogoda Wrocław – środa 3 lipca

Zimno da się dziś we znaki również we Wrocławiu. Zwłaszcza rano warto pamiętać o kurtce lub cieplejszej bluzie. O godzinie 6 rano termometry pokażą jedynie 13 st. C, a odczuwalne będzie 12 st. C. O kilka stopni cieplej powinno być po południu. Synoptycy przewidują, że najcieplej będzie około godziny 14. Termometry odnotują wtedy 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 22 st. C. Taka pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Spacerowiczom i biegaczom nie powinien dziś dokuczać wiatr. Przed południem jego prędkość wyniesie maksymalnie 14 km/h, a później wzrośnie do 17-18 km/h.

Pogoda Gdańsk – środa 3 lipca

Środa nad morzem będzie jednym z najzimniejszych dni w ostatnich tygodniach, a to dopiero zapowiedź tego, co czeka urlopowiczów w czwartek i piątek. Środa przyniesie niskie temperatury. Ochłodzenie będzie szczególnie dokuczliwe rano. O godzinie 6 będzie słonecznie, ale termometry odnotują jedynie 13 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 11 st. C. O godzinie 8 rano na niebie pojawią się chmury, które ustąpią około godziny 10. Popołudniowa temperatura z pewnością nie zachęci do plażowania. W najcieplejszym momencie dnie (około godziny 15) termometry pokażą 17 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. Niskiej temperaturze przez cały dzień będzie towarzyszył silny wiatr. Jego prędkość przekroczy dziś 30 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – środa 3 lipca