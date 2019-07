Pogoda na dziś. Powrót upałów! Na termometrach nawet 30 stopni. Prognoza pogody na 20.07.2019

Pogoda na dziś zapowiada się bardzo obiecująco. W centrum i na południu kraju temperatura odczuwalna osiągnie nawet 30 st. C. Niestety po południu może zrobić się niebezpiecznie za sprawą burz, które nawiedzą północne oraz południowe rejony kraju.

Pogoda na dziś. Upały w centrum i na południu kraju. Popołudniu i wieczorem aurę zakłócą burze. Prognoza pogody na 20.07.2019 (Materiały prasowe)

Pogoda na dziś Warszawa – prognoza pogody na 20.07

W sobotę pogoda w Warszawie zachwyci bardzo wysoką temperaturą. Ciepło będzie od rana. O godzinie 6 termometry odnotują 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 19 st. C. Granica 20. kreski zostanie złamana już o godzinie 8 rano. Prognoza pogody na popołudnie wywoła uśmiech na twarzy wielu osób. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 28 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 30 st. C. Pogodna aura utrzyma się do późnego wieczora. Osoby korzystające z uroków słonecznego dnia nie powinny obawiać się wiatru. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Pogoda na dziś Kraków – prognoza pogody na 20.07

W sobotę słońca i wysokiej temperatury doczekają się również mieszkańcy Krakowa. Termometry od rana będą odnotowywały wysokie temperatury. O godzinie 6 słupki rtęci zatrzymają się na 17 st. C, a odczuwalne będzie 18 st. C. Zdecydowanie cieplej powinno być po południu. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana około godziny 14. Termometry zmierzą wtedy 28 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 30 st. C. Sobota będzie należeć do pogodnych dni. Umiarkowane zachmurzenie pojawi się jedynie wczesnym rankiem oraz po południu w godzinach 14-16. Spacerowiczom nie powinien dawać się we znaki wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 13 km/h.

Pogoda na dziś Wrocław – prognoza pogody na 20.07

Na słoneczny dzień do niedzieli będą musieli poczekać mieszkańcy Wrocławia. Na sobotę prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą wysokie temperatury. O godzinie 6 rano termometry odnotują 17 st. C. Po południu wartość ta wzrośnie nawet o 10 st. C. Najcieplej powinno być około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 27 st. C, a odczuwalne będzie nawet 29 st. C. Spacerowicze oraz biegacze nie muszą się dziś obawiać wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 9 km/h.

Pogoda na dziś Gdańsk – prognoza pogody na 20.07

Ciepło i słonecznie będzie dziś w Gdańsku. Temperatury od rana będą zachęcały do wychodzenia na świeże powietrze. O godzinie 6 rano termometry pokażą 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 18 st. C. Najcieplej powinno być po południu. Najnowsze prognozy mówią o 23 st. C o godzinie 14 i temperaturze odczuwalnej sięgającej 24 st. C. Niestety ciepłą i słoneczną aurę późnym popołudniem zakłócą burze. Grzmieć może w godzinach 17-22.

Pogoda na dziś Kołobrzeg – prognoza pogody na 20.07

Sobotnia aura zachęci do plażowania w Kołobrzegu. Po wielu chłonnych i pochmurnych dniach temperatura nareszcie wzrośnie, a słońce na dłużej wpisze się w nadmorski krajobraz. O godzinie 6 rano termometry odnotują 18 st. C. Zaledwie 3 godziny później słupki rtęci wzrosną do 20 st. C. Najcieplej powinno być około godziny 14. Termometry pokażą wtedy 24 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 25 st. C. Ciepła i słoneczna aura utrzyma się do wieczora. Sobotnią sielankę pogodową około godziny 20 zakłócą burze. Grzmieć i padać może aż do niedzielnego poranka.

