Pogoda na dziś – piątek 10 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Pogoda na dziś (piątek 10 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda może dziś zaskoczyć burzami. (Fotolia)

Pogoda na dziś – 10 maja Warszawa

Pogoda na początku weekendu zachęci mieszkańców Warszawy do wychodzenia z domu. Synoptycy przewidują dziś wzrost temperatury, któremu będzie towarzyszyło umiarkowane zachmurzenie.

Ciepło będzie już rano. O godzinie 8 rano termometry w Warszawie pokażą 11 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 10 st. C. Jeszcze cieplej powinno być po południu. O godzinie 14 słupki rtęcie wzrosną do 17 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Przyjemna aura utrzyma się aż do wieczora. Około godziny 20 mogą pojawić się burze.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1006 hPa. Spacerowiczom nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość przez cały dzień będzie wynosiła 5 km/h.

Pogoda na dziś – 10 maja Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś ocieplenie. Aurę mogą zepsuć popołudniowe burze, podczas których powieje silniejszy wiatr.

O godzinie 8 rano na termometrach w Krakowie będzie można zobaczyć 10 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. W kolejnych godzinach słupki rtęci będą rosły. Najwyższą wartość osiągną około godziny 14, kiedy to zatrzymają się na 16 st. C. Niestety za sprawą silnego wiatru (20 km/h) temperatura odczuwalna osiągnie tylko 9 st. C. W godzinach 14-19 mogą pojawiać się burze.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 1006-1011 hPa. Prędkość wiatru rano będzie wynosiła 10 km/h, a po południu może przekroczyć 20 km/h.

Pogoda na dziś – 10 maja Wrocław

Nieco cieplej niż w poprzednich dniach będzie dziś we Wrocławiu. Wraz ze wzrostem temperatur pojawią się burze.

Ranek we Wrocławiu przyniesie wysoką temperaturę. Termometry o godzinie 8 rano pokażą nawet 12 st. C (odczuwalne 10 st. C). Wyższej temperatury należy spodziewać się po południu. O godzinie 15 słupki rtęci wzrosną do 16 st. C, jednak temperatura odczuwalna utrzyma się na poziomie 10 st. C. Synoptycy nie wykluczają, że w godzinach 14-19 nad Wrocławiem przejdą burze.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1010 hPa. Prędkość wiatru w ciągu dnia może osiągnąć nawet 25 km/h.

Pogoda na dziś – 10 maja Gdańsk