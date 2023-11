Pogoda na czwartek. Śnieg, mróz i zamiecie

Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 1 stopnia na Śląsku i na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, powieje z południowego zachodu. Wysoko w górach porywy wiatru wyniosą do 70 km/h. "Super Express" podaje, że w górach może wiać nawet do 100 km/h.