Pogoda na 16 dni. Długoterminowa prognoza dla Polski

Prognoza pogody na 16 dni. Nadejdzie wiosna?

Zgodnie ze średnioterminowymi modelami pogodowymi WRF-GFS, marcowy epizod zimowy przedłuży się co najmniej do połowy miesiąca. Według zaktualizowanych prognoz, koniec tygodnia oraz początek kolejnego, upłyną pod znakiem ogromnych, dobowych amplitud temperatur. W piątek 10 marca na południu kraju termometry wskażą maksymalnie 2 stopnie powyżej zera. Temperatura minimalna na tym samym terenie wyniesie natomiast - 11 st. C.