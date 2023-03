Załamanie pogody. Pojawi się niebezpieczny wiatr

Jak wskazali meteorolodzy, na Morzu Bałtyckim może pojawić się sztorm. Wiatr o sile 5 do 6 stopni w skali Beauforta będzie powodował zagrożenia. W porywach może osiągnąć nawet do 9 w skali Beauforta. Ostrzeżenia obowiązują do soboty do godziny 15.