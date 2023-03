Gdzie ta wiosna? Prognozy nie kłamią

- W niedzielę spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie od zera do 3 stopni Celsjusza. W dolinach górskich prognozujemy od -2 stopni Celsjusza do zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, wiejący z kierunków zachodnich. W górach i na Wybrzeżu może w porywach osiągać prędkość do 65 km/h. W górach lokalnie możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne - wskazała meteorolog. Z kolei serwis dobrapogoda.pl dodał, że w niektórych miejscach mogą pojawić się nawet burze snieżne.