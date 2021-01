Pogoda. Mróz aż trzeszczy! -25,5 st. C w Gołdapi

"Na północnym wschodzie kraju jest bardzo zimno. W Suwałkach temperatura spadła już do -21°C. Ponadto temperaturę niższą niż -20°C notujemy na stacji Różanystok (-20,7°C)" - informował na swoim profilu na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kwadrans po północy.

O godz. 1.45 nadszedł kolejny komunikat : "Obecnie najzimniejsze stacje to: Różanystok (-21,2°C), Suwałki (-21,1°C), Kętrzyn (-21,1°C). Żadna stacja w Polsce nie notuje aktualnie dodatniej temperatury".

"Aktualnie najniższą temperaturę mamy na stacji Gołdap. Jest to -23,5°C. W Suwałkach tylko nieco cieplej. Równe -23°C. Na Kasprowym Wierchu "jedynie" -17,3°C . Centralna Polska w tej chwili bez zachmurzenia, możemy spodziewać się dalszych spadków temperatury" - donosili synoptycy IMGW o 3:40 w nocy.

Ostatni komunikat nadszedł o godz. 5.15. Stacja w Gołdapi odnotowała spadek temperatury do -25,5 st. C. Na standardowej wysokości 2 metrów.

Przy gruncie było jeszcze zimniej. W Suwałkach temperatura spadła do -30,8 st. C.

Mróz i śnieżyce. Tak z zimą zmaga się Europa

W centrum i na południu kraju było cieplej. Od około -13 st. w centrum Mazowsza, -12 st. w woj. łódzkim, -10 st. w woj. świętokrzyskim do - 8 st. C. w Małopolsce. Zimniej było w górach - na Kasprowym Wierchu termometr wskazywał -17,3 st. C.