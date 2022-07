Pogoda. Koniec skwaru. W weekend zwrot o 180 stopni

Na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny chwilami jeszcze deszcz popada nieco intensywniej. Szacuje się, że na obszarze tym w ciągu dnia spadnie od 5 do 10 l wody/m kw. Natomiast w sobotnie popołudnie na wschodzie Podlasia dodatkowo pojawią się dość gwałtowne burze, z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem do 20 l wody/m kw. (możliwy grad) i z porywistym wiatrem do 60-80km/h.