Pogoda już nie zaskoczy. Gdzie jest burza? IMGW sprawiło niespodziankę

Wraz z wiosną i ociepleniem nad Polską pojawiają się burze. Jak się uchronić przed ich skutkami? Bardzo pożyteczna okazuje się wiedza, gdzie i kiedy wystąpią. - Uruchomiliśmy nowy serwis burzowy. Serdecznie zapraszam do śledzenia. Są to prognozy opracowane przez synoptyków, po odpowiednim szkoleniu. Prognozy takie publikujemy na stronie meteo.imgw.pl. Codziennie jest taka świeżutka prognoza na najbliższe trzy dni, z podziałem dzień - noc - poinformowała w programie "Newsroom" w WP Agnieszka Harasimowicz, synoptyk z IMGW. - Te prognozy są bardzo szczegółowe, mamy prezentację graficzną, więc wystarczy rzut oka, by sprawdzić, czy na interesującym nas obszarze spodziewamy się burz. Kolory oznaczają poziom zagrożenia. Im bardziej zbliżamy się do żółtego, pomarańczowego i czerwonego koloru, tym te spodziewane burze są gwałtowniejsze, silniejsze - tłumaczy gość "Newsroomu:. Oprócz grafiki, znajdziemy też opis szczegółowy sytuacji meteorologicznej. - Jeśli ktoś jest bardziej dociekliwy, bardziej interesuje się zjawiskami konwekcyjnymi, a ja wiem, że jest bardzo wielu Polaków, którzy te burze śledzą i interesują się tym, jak je prognozować, to może zapoznać się z tym opisem. Jeżeli planujemy wypoczynek na świeżym powietrzu albo organizację jakichś zawodów, to powinniśmy zerknąć na prognozę burz na naszym nowym serwisie burzowym, a następnie śledzić to, co się dzieje. Mamy mapę radarową, która pokazuje to, co się dzieje. Możemy tam włączyć sobie też prezentację wyładowań. W miejscu, gdzie jest burza pojawiać się będą czerwone błyskawice - opowiada Agnieszka Harasimowicz.

