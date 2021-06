Pogoda jak w piekle. Uratuje cię domowy napój. Przepis od dra Sutkowskiego

Jak radzić sobie w ekstremalne upały? O tym, że należy się nawadniać wie każdy. Nie każdy jednak, wie jak należy to robić. - Oczywiście zachęcam do płynów izotonicznych. Do wody gazowanej i niegazowanej, to już kwestia gustu i możliwości przewodu pokarmowego. Ale jeśli nie mamy takich możliwości, to po prostu woda przegotowana, odrobina cytrynki i odrobina soli - mówił w programie "Newsroom WP" dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Prowadzący Sebastian Ogórek dopytywał o napoje dostępne w sklepach. - Często nam to zdrowia nie doda, ale trzeba powiedzieć, że ten cukier w przypadku wysiłku fizycznego, gdy jesteśmy w stanie go zmetabolizować stosunkowo szybko, nie jest dramatycznym zagrożeniem. Pracownicy fizyczni, budowa, rolnicy, takim izotonikiem z odrobiną cukru mogą się w takie upały raczyć - tłumaczył dr Sutkowski.