Pogoda. IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia: będzie deszczowo i burzowo

W porównaniu do porannego ostrzeżenia IMGW , teraz Instytut informuje o dwóch różnych stopniach ostrzeżeń meteorologicznych. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim.

Tam meteorolodzy przewidują wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, a nawet 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.