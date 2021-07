Pogoda. IMGW przedłużył ostrzeżenia przed burzami dla trzech województw

Pogoda. Burze na wschodzie kraju i w Karpatach

Po piątkowych nawałnicach burze nie odpuszczą także i w sobotę. "Dziś na południowym zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz, na wschodzie i w Karpatach burze. Suma opadów podczas burz do 30 mm. Temp. od 21 st. C do 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h" - przekazał w komunikacie IMGW-PIB Meteo Polska.