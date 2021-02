Pogoda. IMGW ostrzega przed zamieciami śnieżnymi, spadnie nawet pół metra śniegu

"Jeszcze dziś w nocy Polska pozostawać będzie pod wpływem klina wyżowego, który przyniósł bezchmurną pogodę nad znaczny obszar kraju. Brak chmur nad północno-wschodnią połową Polski spowoduje w nocy znaczny spadek temperatury, która minimalne wartości osiągnie na Podlasiu - do -23 st. C" - podało IMGW.

Pogoda. IMGW ostrzega przed opadami śniegu

Najwięcej śniegu spadnie w pasie od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Śląsk. "Tam od niedzielnego poranka do wieczora w poniedziałek spadnie miejscami do 35-45 cm śniegu. Nieco mniejsza suma opadów śniegu prognozowana jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - do około 30 cm" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.