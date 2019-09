Pogoda. Huragan Dorian u wybrzeży Florydy. 20 ofiar na wyspach Bahama, 1 w USA

Huragan Dorian zbliża się do południowo-wschodniego wybrzeża USA. Wkrótce ma uderzyć w Karolinę Północną. - Kończy się czas na ewakuację - ostrzega gubernator Henry McMaster. Potężna burza ma drugą kategorię w pięciostopniowej skali.

Do tej pory zginęło już co najmniej 20 osób na Bahamach. - Wciąż możemy spodziewać się większej liczby zgonów. W tej chwili priorytetem są poszukiwania, ratowanie i powrót rannych do zdrowia - mówił premier wysp Bahama Hubert Minnis. Huragan Dorian unosił się tam przez dwa dni niszcząc setki budynków, zalewając drogi i lotniska. Największą potrzebą są w tej chwili woda pitna, żywność czy namioty. Pomoc zapowiedział m.in. Departament Stanu USA.