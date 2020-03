Pogoda. Fala zimna znad Rosji. Na termometrach nawet -16 st. C

Pogoda w dużym stopniu wynika obecnie z mas mroźnego powietrza, które dotarły do nas znad Rosji. Pokrywa śnieżna w górach wynosi: do 162 cm na Kasprowym Wierchu i 115 cm na Śnieżce. Zimowa aura panuje również w Zakopanem, gdzie leży obecnie 28 cm białego puchu.

We wtorek termometry pokażą maksymalnie od 4 kresek na Suwalszczyźnie, przez 5 w centrum kraju, po 7 na Pomorzu Zachodnim. W rejonach podgórskich chłodniej, od -4 do 2 stopni Celsjusza. W nocy temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do -16 st., a kolejne noce mogą przynieść nawet po -14 kresek. Wiatr słaby, na południu umiarkowany – co zwiększy odczucie chłodu.