Warszawa ogranicza transport publiczny. "Apeluję do Rafała Trzaskowskiego. To niedopuszczalne"

Polityk odniósł się również do ostatnich decyzji władz Warszawy, w tym Rafała Trzaskowskiego. Jak informowaliśmy w poniedziałek, sieć obiegły zdjęcia zatłoczonych autobusów i tramwajów . Powód? Wprowadzenie w stolicy weekendowych rozkładów jazdy. - Apeluję do Rafała Trzaskowskiego, niech wróci natychmiast do zwykłego systemu łączności - stwierdził Stanisław Karczewski.

Polityk, a z zawodu specjalista chirurgii ogólnej ocenił, że nie można dopuszczać, by w komunikacji miejskiej podróżowały tłumy. - To niedopuszczalne, nie mieści się w głowie. Trzeba powrócić do normalnych rozkładów jazdy. Przecież sprzedawcy i wielu pracowników muszą normalnie dojeżdżać do pracy. Niech oni jadą w dobrych warunkach - zaapelował.