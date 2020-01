Pogoda. Ekstremalne ciśnienie w Polsce. Musimy na siebie uważać

Pogoda. Tak nie było od lat. Polska znalazła się w zasięgu potężnego wyżu. Barometry zwariują, a my możemy czuć się fatalnie. Ciśnienie może skoczyć nawet do 1050 hPa. Eksperci ostrzegają.

Pogoda wariuje. Nad Europę nadciągnęły potężne wyże. Znaleźliśmy się pod wpływem silnego wyżu Ekart, który nadciągnął znad Wysp Brytyjskich i wchłonął drugi znad wschodniej Europy, stale się umacniając. Dodatkowo tworzy się jeszcze nowy na pograniczu Polski i Niemiec. To oznacza gwałtowną zmianę ciśnienia.

Możemy mieć zatem problemy z koncentracją. Pogoda szczególnie da się we znaki meteopatom. Wiele osób może odczuwać gorsze samopoczucie, poddenerwowanie, zmęczenie. Niektórym będą zdarzały się nawet zasłabnięcia.

"Wzrost ciśnienia atmosferycznego i związany z tym wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu może powodować nadmierne pobudzenie układu nerwowego człowieka, przyczyniając się do wystąpienia trudności z koncentracją uwagi, (...) pogorszenia sprawności psychofizycznej. U wielu osób, zwłaszcza podatnych na bodźce meteorologiczne, może wystąpić ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zmęczenie i zdenerwowanie. U meteoropatów dolegliwości bólowe mogą ulec nasileniu" - czytamy w komunikacie IMGW.

Pogoda na najbliższy tydzień

Początek tygodnia (do wtorku) będzie nadal pogodny. Dopiero od środy (do końca tygodnia) czeka nas zmienna aura, czyli więcej chmur oraz pojawiające się od czasu do czasu opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.