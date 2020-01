Pogoda zepsuje ferie zimowe. Śnieg i mróz nie przyjdą nawet w lutym

Pogoda na ferie zimowe rozczarowuje. Według najnowszych opracowań zima może nie pojawić się w Polsce nawet do 23 lutego, czyli dokładnie do końca ferii zimowych w tym roku.

Pogoda na ferie. Gorące anomalie, cała Polska na czerwono

To nie koniec, bo jeszcze bardziej niepokojące dane pokazuje Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF). Według najnowszych map obszar Polski znajduje się w strefie dodatnich anomalii temperatur. Prognoza aż do 23 lutego nie pokazuje trendów związanych z ochłodzeniem. Przypomnijmy, że właśnie tego dnia kończą się zimowe ferie w szkołach.

Pogoda. To może być zima trzydziestolecia

Tymczasem obserwatorzy z wielu stacji pogodowych podsyłają sobie dowody na "szalony" bo ciepły styczeń. W Będzinie (woj. śląskie) średnia temperatura w styczniu tego roku wynosi do tej pory +1,6 stopnia C. Tymczasem średnia z trzydziestu lat to -1,6 stopnia C. Zatem odchylenie od normy przekracza 3 stopnie.