Pogoda. Pół Polski powinno być już pod śniegiem. Mamy zimę trzydziestolecia, tyle że najcieplejszą

Brak uderzenia prawdziwej zimy, czyli mrozów i opadów śniegu jest wielkim zaskoczeniem dla polskich meteorologów. Według najnowszych analiz, po ekstremalnie łagodnym grudniu również najbliższe tygodnie mogą okazać się nadspodziewanie ciepłe. Na wiosnę grozi nam plaga kleszczy i susza.

Pogoda. IMGW zmienia prognozy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowuje właśnie aktualizację prognozy długoterminowej na styczeń. Jeszcze kilka tygodni temu przewidywali, że będzie to mroźny miesiąc, ze średnimi temperaturami poniżej normy wieloletniej. To już nieaktualne. Centralna Polska ma doświadczać kolejnych anomalii ciepła . Mrozić będzie jedynie górach.

Pogoda. Bez zimy będzie wysyp kleszczy

To nie jedyna z plag, które zagrażają Polsce podczas słabych zim. Bez mrozów grozi nam wysyp kleszczy i to już w marcu. Większość populacji tych krwiopijców ginie dopiero, gdy podczas ataku zimowego mrozu temperatura spada do ok. -18 stopni C.