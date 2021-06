Pogoda. Do Polski dociera afrykański żar. Nawet 36 stopni w cieniu

Ochłodzenie nastąpi w weekend. Jak czytamy na portalu fanipogody.pl, wówczas z północnego zachodu na południowy wschód przez kraj przewędruje front atmosferyczny, a za nim spłynie do nas świeże powietrze morskie. W sobotę termometry pokażą w całym kraju w okolicach 20 st. C. Jeszcze chłodniej zapowiada się niedziela. Wówczas temperatura spadnie do ok. 14 - 18 stopni.