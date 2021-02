Pogoda długoterminowa. "Zima stulecia"? Wiemy, kiedy się skończy

Prof. Mariusz Figurski z IMGW był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Ekspert na pytanie, jak długo potrwa jeszcze zima odparł, że do końca lutego trzeba przygotować się na duże mrozy. – Kolejna fala nastąpi za chwilę. To będzie około 20 lutego – zdradził prof. Figurski. – Spodziewany koniec tego okresu potężnych mrozów to jest początek marca, natomiast w połowie marca można się spodziewać wzrostu temperatury – dodał ekspert, zaznaczając, że na termometrach zobaczymy nawet powyżej 10 stopni. Jedno jest pewne: do tego czasu śnieg nie zniknie. Więcej w materiale wideo.