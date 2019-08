Pogoda – długoterminowa prognoza na sierpień 2019. Burza, deszcz i odczuwalny spadek temperatur. Czy osoby jadące na morze lub w góry mogą liczyć na słońce?

Pogoda – długoterminowa prognoza na sierpień 2019. Nadchodzące dni nie zwiastują poprawy pogody. Burza, deszcz i chmurny zastąpią lipcowe upały, choć temperatura nie spadnie na tyle, by popsuć wczasowiczom wakacje nad morzem i w górach.

Po gorącym lipcu będziemy mogli odnotować wyraźny spadek temperatur. Chociaż lipiec będzie ciepły, nie należy oczekiwać wielkich upałów. Zdaniem synoptyków do Polski napłynęły nieco chłodniejsze masy powietrza. Na początku sierpnia temperatura wyniesie około 24 stopnie i właśnie taka pogoda utrzyma się przez kilka najbliższych dni. Naprzemiennie będą występować zachmurzenie i słońce, sporadycznie może pojawić się deszcz lub burze z piorunami.

Pogoda na sierpień 2019 nad morzem i w górach

Kolejny tydzień zapowiada się podobnie. Deszczu należy oczekiwać przede wszystkim na Pomorzu. W poniedziałek, w pozostałych obszarach kraju będzie pogodnie. Najchłodniejsza temperatura wystąpi Podlasiu , gdzie termometry pokażą około 19 st. C. a najcieplej, bo ok. 25: st. C będzie na Dolnym Śląski. Dobra wiadomość dla osób wybierających się nad polskie morze. W tym miesiącu osoby przebywające nad Bałtykiem mogą oczekiwać przewagi słonecznych dni, chociaż na początku sierpnia mogą wystąpić krótkie, przelotne deszcze. Prognozy nie są również najgorsze dla osób planujących spędzić swój urlop w górach. Temperatura w Karpaczu, Bieszczadach, Zakopanem będzie o kilka stopni niższa niż nad Bałtykiem. Wyprawę w góry lepiej jednak zaplanować na pierwszą połowę sierpnia, gdyż druga część miesiąca zapowiada się chłodniej. Wówczas mogą pojawić się także burze z piorunami.